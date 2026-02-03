3日（火）厳しい寒さは節分までとなりそうです。【3日（火）節分の天気】西から高気圧が張り出して、冬型の気圧配置がゆるんできています。午前中は日本海側で雪の降り続くところがありますが、午後は次第にやむ見込みです。除雪作業のチャンスですが、作業は必ず2人以上で、屋根からの落雪に注意しながら行ってください。一方、太平洋側や九州ではよく晴れて空気の乾燥が続きそうです。火の元には十分注意して、手洗い・うがいな