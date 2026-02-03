国内外のウイスキーを集めたイベント「ウイスキーラバーズ名古屋2026」が1月25日、名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）で開催された。今年で8回目となる人気イベントで、ウイスキー好きによる祭典。ストレートで味わうほか、カクテルを楽しむブース、初心者向けの案内所、ウイスキーとのマリアージュが楽しめるフードコーナーなど146ブースが出展し、来場者が行列を作った。実行委員会のブースでは、記念ボトルのほか、イ