きょう（3日）未明、香川県琴平町で男性から「妻を殺した」と110番通報がありました。女性は40歳～50歳くらいとみられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察によりますときょう午前2時6分ごろ、琴平町のアパートに住む男性から「妻を殺した」と110番通報がありました。女性は午前3時27分に搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は女性の死因など調べを進めています。