ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、中国の春節での旅行先ランキングで昨年まで１位だった日本がランキング外であったことを報じた。番組では春節で中国では“９５億人大移動”が始まったことを紹介。しかし中国政府から日本への渡航自粛要請が出ていることにより２０２５年と２６年のランキングを記したボードを示し、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが「今年は（日本はランキングに）入ら