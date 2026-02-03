気象台は、午前7時51分に、なだれ注意報を糸魚川市、妙高市、上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・糸魚川市、妙高市、上越市に発表（雪崩注意報） 3日07:51時点新潟県では、3日昼前まで高波に注意してください。下越、中越、上越では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報4日にかけて注意■三条市□なだれ注意報4日にかけて注意■柏