（MCU）映画『エターナルズ』（2023）は、当初マーベル・スタジオにとって優先順位の高いプロジェクトではなかったという。監督を務めたクロエ・ジャオが、米The Hollywood Reporterのポッドキャスト「」にて明かした。 『エターナルズ』は、太古より存在した宇宙最強のスーパーヒーロー・チームによる、歴史をまたぐ知られざる戦いを描いた作品。『ノマドランド』（2021）でア