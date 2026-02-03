3日のテレビ朝日では、バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』2時間SP(毎週火曜19:00〜21:00)を放送する。『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』＝テレビ朝日提供今回、石原と小泉が訪れるのは、岐阜県飛騨地方にある世界遺産・白川郷。1年で最も美しいとされる“冬の白川郷”を舞台に、絶景や伝統文化、絶品グルメを存分に堪能する。さらに、“生きる世界遺産”とよばれる土地の