メキシコ・ティフアナのマクドナルドとビッグマック＝2022年10月20日、星野眞三雄撮影 「ビッグマック指数」をご存じでしょうか。マクドナルドの人気商品、ビッグマックの価格を各国で比べて、為替レートの妥当水準を大まかに示す指標です。近年の指数で日本は下位にとどまり、米国などに比べて割安になっています。ビッグマックから見えてくる日本の姿とは。この記事は、朝日新聞GLOBEの特集「物価のなぞ」の構成記事