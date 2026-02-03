亡くなった姉の空席を埋めるように、義兄と家庭を築いたある女性住民の話が北朝鮮の住民の間で話題になっている。黄海南道のデイリーNK内部消息筋は2日、「黄州郡の邑農場で働く分組長のキム某氏が、長い闘病の末に亡くなった妻の妹、つまり義妹を後妻として迎え入れた事情が住民の間で語られている」と伝えた。今回の出来事の発端は2年前にさかのぼる。当時、キム氏の妻は突然、肝硬変と診断された。病院ではすでに病状が悪化して