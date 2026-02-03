ピクシス・バンにBEVモデルを追加トヨタは、軽商用車『トヨタ・ピクシス・バン』にバッテリーEV（BEV）を新たに追加、2月2日より販売を開始した。ピクシス・バンはダイハツ・ハイゼットカーゴのきょうだい車で、本モデルも『イー・ハイゼットカーゴ』のトヨタ版となる。【画像】ラストワンマイルのニーズに応える！トヨタ・ピクシス・バン電気自動車のディテール全15枚ピクシス・バン電気自動車は、スズキとダイハツが長年培っ