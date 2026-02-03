年末の片付け中、誤って封筒ごとシュレッダーにかけてしまった一枚の五千円札。その無残な姿と、家族4人で修復していく過程を撮影した写真がXに投稿され、大きな話題を呼んでいます。投稿したのは、SNSで日常を発信しているi l 1 0 5さん（@asdfg32296822）。細かく裁断された紙片が家族の手によって少しずつ元の姿を取り戻していく様子に、応援の声が相次ぎました。【写真】家族総出で、五千円札を復元しようとしたら？「封筒がシ