ホンダの「すごいドアバイザー」に注目！2025年9月、ホンダの新型軽ワゴン「N-ONE e：」の純正パーツとして、ホンダと三菱ケミカルが共同開発した「ドアバイザー」が発表されました。このドアバイザーは“世界初”のユニークな特徴を持っており、その革新的な技術に関心が寄せられています。【画像】ええぇぇ！ これが世界初の「すごいドアバイザー」です！（30枚以上）どのようなドアバイザーなのでしょうか。N-ONE e：は