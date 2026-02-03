塩多雅矢さん伝授…投球で軸足に溜めた力を逃さぬ「ドロップ＆キープ」ドリル投球フォームは複雑な動作の連続で、子どもがすべてを意識するのは難しい。年間20校以上の高校野球部などで指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、投球動作を「ステップと着地」「トップと割れ」「回転と腕振り」に分割し、順を追って習得するメソッドを推奨している。「ステップと着地」の段階で適切な並進運動（体重移動）を生むには、「ドロ