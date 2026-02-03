佐々木希さんから「良いじゃん！」も…キャンプ前に1年ぶりの散髪凛々しい表情で、宮崎に戻ってきた。右肘のトミー・ジョン手術を受けた影響で、昨季は未登板だったオリックスの吉田輝星投手が、宮崎春季キャンプでブルペン投球を行った。1球1球、力感や投球フォームを確認しながら投球を行い、充実の笑顔を見せた。日本ハムからトレード移籍した2024年は50試合に登板。移籍1年目からブルペンを支えたが、シーズン終盤のマウン