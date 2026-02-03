ラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ＝昨年12月、東京都内ラグビーの2027年ワールドカップ（W杯）オーストラリア大会の試合日程と会場が3日に発表され、世界ランキング12位の日本代表は1次リーグE組の初戦で、世界19位のサモアと10月3日にニューカッスルで対戦することが決まった。第2戦は9日にブリスベンで世界5位のフランスと、第3戦は15日にアデレードで世界16位の米国と顔を合わせる。27年大会は出場チームが20