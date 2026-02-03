朝のドル円は１５５円６０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５５円６０銭台。昨日発表の米ＩＳＭ製造業景気指数が予想を大きく超えて改善し、好悪判断の境となる５０も を１１カ月ぶりに上回ったことでドル買いが強まった。 USDJPY155.64