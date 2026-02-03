12:30豪中銀半期金融政策報告 12:35日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度） 13:30ブロック豪中銀総裁、記者会見 18:00ECBユーロ圏銀行貸出調査 22:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり） 23:40ボウマンFRB副議長、WSJ主催イベント出席（質疑応答あり） 米自動車販売（1月） 米主要企業決算 AMD、メルク、ファイザー、テイクツー、ペプシコ