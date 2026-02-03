山形県最上町内の水路で２日午後、意識を失って倒れている85歳の女性が発見され、その後死亡が確認されました。警察は、除雪作業中に転落した可能性も含め、調べを進めています。亡くなったのは、最上町若宮に住む85歳の無職の女性です。警察の調べによりますとこの女性は、２日午後3時半前、自宅近くの水路の水の中で心肺停止の状態で倒れているところを近所の住民に発見され、午後5時7分、搬送先の病院で死亡が確認されました。