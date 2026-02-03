平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、共演する吉田沙保里（43）の“天然ボケ”に鋭いツッコミを入れ、爆笑をさらった。【映像】まるで漫才？ボケとツッコミの一部始終ラウンド中、吉田はチームを組む俳優・三浦翔平に「今、何歳だっけ？」と質問。三浦は「37（歳）」と答えたが、吉田にとっては意外だったようで、「え！？すごく若く見える！」と驚きを隠せない様子だった。こ