3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1290円高の5万3920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56401.68円ボリンジャーバンド3σ 55176.59円ボリンジャーバンド2σ 53951.49円ボリンジャーバンド1σ 53920.00円3日夜間取引終値 53390.00円5日移動平均 53240.00円一目均衡表・転換線 52726.40円25日移動平均 52655.18円