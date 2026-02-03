3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の696ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 766.52ポイントボリンジャーバンド3σ 746.79ポイントボリンジャーバンド2σ 727.05ポイントボリンジャーバンド1σ 723.41ポイント200日移動平均 707.32ポイント25日移動平均 705.26ポイント2日東証グロ