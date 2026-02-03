６人組アイドルグループ「クマリデパート」が、新体制２作目となるシングル「クマった！釣られちゃった♡」をリリースした。キャリア８年目を迎えた小田アヤネは今、何を想うのか。東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で語られたのは、ファンへのあたたかな眼差しと、自らの手でその想いを作品に刻んだ、ひとりの表現者の愛しいこだわりだった。（「推し面」取材班） 「もう、“かわいいの暴力”みたいな感じです！」