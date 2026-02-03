「週刊少年ジャンプ」の人気ギャグ漫画『高校生家族』が、香取慎吾を主演に迎え、実写映画化。2026年秋以降に公開されることが決定した。香取からのコメント映像が届き、本作スチールが初解禁された。【動画】映画『高校生家族』香取慎吾が長男の同級生として高校に通う父に！コメント映像原作は、仲間りょうによる同名漫画。その名の通り、家族全員が高校生になるという型破りな設定の青春コメディー作品だ。独特な台詞の