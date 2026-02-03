今年、ピンク・レディーとして鮮烈なデビューを果たしてから50周年を迎える増田惠子。40万枚を超えるヒットを記録した「すずめ」でのソロデビューからも45周年を数え、記念ライブ「増田惠子・ソロデビュー45th anniversary concertI Love Singing スペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー」を開催する。そうそうたる顔ぶれから提供されたソロ曲やカバー曲、さらにはピンク・レディー時代のナンバーが彩る