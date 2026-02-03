坂口健太郎が主演を務める中野量太監督最新作『私はあなたを知らない、』が、今夏公開されることが決定。ティザービジュアル、坂口と中野監督のコメントが解禁された。【写真】坂口健太郎、さっぱり短髪＆髭スタイルで主演映画の舞台挨拶に登場「大変な役でした」中野監督が、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来10年ぶりの完全オリジナル脚本で描く本作は、人を愛すること、そして罪と贖罪、赦しをテーマにしたヒューマンサスペン