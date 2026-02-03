ル・アーヴル日本代表DF瀬古歩夢が負傷フランス1部ル・アーヴルに所属する日本代表DF瀬古歩夢は、現地時間1月30日に行われたリーグ・アン第20節のRCランス戦（0-1）に先発出場した。フル出場を果たしたものの、試合終盤に負傷した可能性が浮上している。フランス紙「パリ・ノルマンディー」が報じている。チームは最少失点で凌いだものの、主力守備陣の相次ぐ負傷という代償を払う形となり、次節の戦いに向けて大きな不安を残し