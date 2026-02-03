King ＆ Princeの永瀬廉×吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、King ＆ Princeが歌い上げる主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像と新場面写真が解禁された。【動画】『鬼の花嫁』主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「