現地時間1月30日に亡くなった、映画『ホーム・アローン』の母親役や『ビートルジュース』で知られるキャサリン・オハラさん。死因など詳しい状況は明らかにされていないが、短い闘病の末、亡くなっていたことが分かった。【写真】笑顔のキャサリンさんが素敵マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに追悼Just JaredやPage Six、Varietyなど米メディアによると、キャサリンさんが急病を患っていたことを彼女のマネージャ