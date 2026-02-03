ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）に出場するスピードスケート女子の吉田雪乃（２３）＝寿広＝と、男子の森重航（２５）＝オカモトグループ＝が１日、本番会場の「ミラノ・スピードスケート競技場」で初練習に臨んだ。スポーツ報知で評論を務める男子５００メートルの元世界記録保持者・加藤条治さん（４０）が自身の経験をもとに常設と仮設リンクの感覚の違いを証言し、リンクコンディションに大きく気を取られることなくレー