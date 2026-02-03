これは筆者の知人Aさんの体験談です。Aさんの夫は多趣味な人で、子育てよりも自分の趣味を優先しがちな人でした。息子が生まれる前から「趣味をやめるつもりはない」と宣言していた通り、息子が小学1年生になった現在でも趣味を楽しんでいました。Aさんは黙認していましたが、子どもは父親と出かけた経験がほとんどありませんでした。やがて息子に変化が出てきて……？ 週末ごとに趣味の山登りやサバゲーに出かける夫