Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。＊＊＊広島からは日本代表ＧＫ大迫敬介が出席した。特別大会では９０分を終えて引き分けだった場合はＰＫ戦が行われる。大迫は「楽しみです。ＰＫ戦も含めて決着をつける大会で、ＧＫの仕事も今まで以上にありそうですし、ＧＫが主役になれる試合もあると思う。ＰＫで勝てればヒーローになれますし、