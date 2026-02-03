日本相撲協会公式YouTubeチャンネルで公開東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。日本相撲協会公式YouTubeチャンネル「親方ちゃんねる」では、身長182センチ・体重140キロを誇る安青錦の意外な食事情が明かされていた。初場所前の1月8日に撮影された「親方ちゃんねる」の番組では、小野川親方（元幕内・北太樹）と千賀ノ浦親方（元幕内・里山）が安治川部屋を訪問。