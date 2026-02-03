タレント・神部美咲（じんぶ・みさき）の抜群のスタイルに、ファンはほれぼれしている。神部は２日までに自身のインスタグラムを更新。「久々のミニ丈普通に寒かった同時にお財布も寒くなった。笑」とつづり、白で統一したミニ丈コーデを披露した。この投稿にファンからは「お綺麗です」「やっぱり美脚ですね！」「美脚女王」「脚長すぎ〜」「見惚れちゃいました」などの声が寄せられている。