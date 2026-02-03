仕事から早く帰りたいのに、忙しそうな上司がなかなか捕まらない...そんな場面に心当たりがある人も多いのではないだろうか。そうした職場の“あるある”を描いた漫画『嵐のように去る』（作・もずくさん）が、SNSで1.1万件以上の「いいね」を集め話題となっている。 【漫画】「嵐のように去る」全編 同作は、作者の実体験をもとにしたエピソードだ。「この仕事を上司に報告したら、今日は早めに帰ろう」と書類を手に上司