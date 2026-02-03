株式会社digdigがこのほど、同社が運営するメディアの読者(5295人)を対象に、Z世代およびα世代の女子を中心としたトレンド調査を実施し、「お金」と「生活習慣」に関する2026年最新調査を発表した。 【調査結果】今年お年玉をもらったか お年玉の使い道の1位は「ファッション」(34.8％)で、2位に「美容」(30.1％)、3位で「推し活」(21.8％)が続く。自己投資としてのファッション、美容への需要が圧倒的で、見た目や個性の表