近畿地方は、今日3日の午前中は雪や雨の降る所がありますが、午後は天気が回復するでしょう。4日から5日の日中にかけては、だいたい晴れる見込みです。スギ花粉がわずかながら飛ぶ可能性もあるため、花粉症の方は早めの対策を心がけてください。3日の午後から5日の日中晴れる所が多い今日3日の近畿地方は、次第に高気圧に覆われる見込みです。午前中は、北部や山沿いを中心に雪や雨の降る所がありますが、午後は晴れ間の広がる所