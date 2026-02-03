イラン当局が、反政府デモに参加したとして絞首刑を宣告されていたエルファン・ソルタニさん（26）を保釈で釈放した。米国の強硬な圧力が続く中で取られた措置で、対米融和のジェスチャーとの解釈が出ている。ソルタニさんの弁護人アミール・ムサカ氏は2月1日（現地時間）、AFP通信に対し「ソルタニ氏は前日に保釈で釈放され、所持品をすべて返還された」とし「保釈金として20億トマン（約195万円）が納付された」と明らかにした。