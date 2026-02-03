『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ（以下、『ケデハン』）』の主題歌『Golden』が、K−POP史上初めてグラミー賞を受賞した。1日（現地時間）、米ロサンゼルス（LA）で開催されたグラミー賞において、『Golden』は「最優秀映像作品楽曲賞（Best Song Written For Visual Media）」を受賞した。視覚メディア用の楽曲に授与される賞で、『Golden』を作詞・作曲した韓国系米国人の作曲家兼歌手のイジェ（EJAE）と、作曲に参加した