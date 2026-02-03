グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号（小学館）が、2日に発売された。緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおりが中面に登場している。【写真】裏表紙では…福井梨莉華が圧巻の美ボディを披露「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。ドラマ・映画