最後尾の16号車だけ「戦国時代」に日本の大動脈である東海道新幹線で、16両編成のうち1両を「戦国浪漫号」とした珍しい「ひかり」が2026年2月1日（日）に運行されました。【画像】1両だけ異世界！これが「戦国浪漫号」の車内ですこの取組みは、戦国時代の史跡が多い滋賀県の観光キャンペーン「戦国ディスカバリー滋賀・びわ湖」の一環として実施され、抽選で選ばれた約20人の一般参加者が乗車しました。主催は滋賀県と、県の観