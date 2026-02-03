共立メンテナンスは、新ポイントプログラム「Dormy'sポイント（ドミポ）」を1月14日に導入した。ステータスはメンバー、シルバー、ゴールドの3段階で、シルバーは年間10万円（税別）以上、ゴールドは年間20万円（同）以上かつ利用回数が2回以上で獲得できる。シルバー会員にはアーリーチェックインと夕食時ワンドリンクサービス、ゴールド会員にはラウンジ利用と夕食時飲み放題、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト、優待