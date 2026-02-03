2026年2月1日から5月24日(日)まで、京都市にある北野天満宮で「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」が開催される。日本の「美」と「文化」を京都から世界に発信してきた本フェスティバルは今年で10周年。アニバーサリーイヤーのフェスティバルをプロデュースするのは、アーティスト蜷川実花さんや大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務めたデータサイエンティスト宮田裕章さんなど、各分野のスペシャリスト