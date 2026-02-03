あなたはわかりますか？突然ですが、“as well as” ってどういう意味か分かりますか？なんとなく「〜もまた」っぽい雰囲気があって、and と同じように使えると思っていませんか？実はこの熟語、and と完全に同じ感覚で使うと危険です。英文の意味の中心（どっちが主役か）が変わってしまうことがあります。気になる正解は……正解は・・・「〜に加えて」でした！“As well as A” は、「A だけでなく、それに加えて」というニュア