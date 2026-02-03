2月3日（火）、節分のきょうは冬型の気圧配置が緩み、高気圧が日本列島を広く覆います。北日本や東日本の日本海側で午前中に残る雪も次第に止み、午後は全国的に穏やかな晴天が広がるでしょう。気温は全国的に平年並みかやや高くなる予想です。日差しには春の気配が混じりますが、北寄りの風の影響で、ひなたでも寒く感じられそうです。屋外での豆まきは暖かい服装がおすすめです。太平洋側を中心に空気の乾燥が続いています。引き