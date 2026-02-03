突然ですが、「節分」の正式名称知っていますか？豆まき、恵方巻…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「季節の分け目」でした！節分とは、「季節の分け目」という意味を持つ言葉を省略した表現です。もともと節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉で、一年の中で季節が切り替わる節目の日を意味していました。つまり、本来は春だけでなく、夏・秋・冬の前にも節分があったのです。しかし、日本では特に立春が一年