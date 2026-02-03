「すごくうれしいです。やっぱり今場所は立場が違ったので、みなさんのおかげで優勝できてよかったです」【写真あり】笑顔がまったく一緒！安治川親方とそっくりなおかみさんのツーショット1月25日、拍手喝采の東京・両国国技館内で、このように語ったのはウクライナ出身の大関・安青錦。安青錦、初土俵から2年で大関に「この日行われた大相撲初場所の千秋楽で、熱海富士を相手に勝利を収め、2場所連続優勝を飾りました。彼は昨