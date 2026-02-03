俳優の香取慎吾（４９）が映画「高校生家族」（今秋以降公開）で主演を務め、高校生役を演じることが２日、分かった。仲間りょう氏による「週刊少年ジャンプ」の同名人気ギャグ漫画を実写化。家族全員が高校生になるという型破りな設定の青春コメディーで、五十路（いそじ）手前の香取が制服をまとい、銀幕で再び青春を味わう。長男・光太郎の高校に家族全員が同級生として入学する喜劇で、香取は父・一郎を演じる。作中で一郎