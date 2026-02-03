お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が１月２８日付で自身のインスタグラムを更新。１０歳の娘が作った料理を公開した。「１０歳の娘が全部作ってくれました（お肉買いに行くのと玉ねぎ刻む以外）最高！ハンバーグ♥」と投稿。お皿に盛り付けられたご飯をハンバーグや、みじん切りした玉ねぎを調理する動画などを公開した。この投稿に「娘さんの手作りなら美味しさが倍増ですね！」「素敵な娘さんですね」「なんて