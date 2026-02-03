2025年11月21日、台湾台北市で開催された鴻海テックデーでフォックストロンの新型モデルT電気バスが展示された（写真：新華社／アフロ）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]EVバスの新会社設立に踏み切った鴻海と三菱ふそうの戦略今年1月22日、三菱ふそうトラック・バスと台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業は日本にバス開発・製造のための新たな合弁会社を設立すると発表した。出資比