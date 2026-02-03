盗撮行為をしたとみられる男性から現金を脅し取ったとして、警視庁渋谷署は２日、渋谷区、無職の男（２２）を恐喝容疑で再逮捕したと発表した。こうした手口は「盗撮ハンター」と呼ばれ、同署は男らのグループが昨年１〜６月、同様の恐喝行為を数十件繰り返し、計約２０００万円を得たとみている。発表によると、男は仲間と共謀して昨年５月１６日、豊島区の池袋駅のエスカレーターで盗撮行為をしたとみられる男子大学生を同区